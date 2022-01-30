Стали известны дата и место похорон Леонида Куравлева

В Союзе кинематографистов России заявили, что похороны актера Леонида Куравлева пройдут 1 февраля, передает «Интерфакс».

«Похороны пройдут, предварительно, во вторник», — сказал источник.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что Куравлев скончался в Москве после остановки сердца. По информации, у артиста была смешанная деменция и цереброваскулярная болезнь (повреждение сосудов головного мозга, при котором нейроны отмирают из-за нехватки кислорода и питательных веществ. — Прим. ред.).

Актер ушел из жизни на 86-м году жизни вскоре после выписки из больницы, где он лечился от пневмонии. В январе его перевели в хоспис.

Прощание с артистом планируют провести в Центральном доме кинематографистов.