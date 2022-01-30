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Басилашвили рассказал о силе обаяния Куравлева

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Наталия Логинова/Global Look Press

Народный артист СССР Олег Басилашвили в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что смерть его коллеги Леонида Куравлева стала для него трагедией. Знаменитый актер скончался 30 января, ему было 85 лет.

«Для меня это очень печальное и трагическое событие. Замечательный артист и прекрасный человек ушел из жизни. Я с ним был хорошо знаком, мы работали на киносъемках, встречались. Испытал на себе всю силу его обаяния и доброго расположения. Это был очень хороший, добрый, талантливый человек. Я уже не говорю о его артистических талантах, они общеизвестны. Очень грустное известие», — сказал Олег Басилашвили.

В начале 2022 года Куравлева госпитализировали в Коммунарку с пневмонией, впоследствии актер был направлен в один из московских хосписов, где ему диагностировали деменцию смешанного типа.

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