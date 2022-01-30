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Названа причина смерти Леонида Куравлева

ФАН: причиной смерти Куравлева стала остановка сердца

Актер Леонид Куравлев скончался в Москве после остановки сердца, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник из окружения артиста.

По его информации, у артиста была смешанная деменция и цереброваскулярная болезнь (повреждение сосудов головного мозга, при котором нейроны отмирают из-за нехватки кислорода и питательных веществ. — прим. ред.).

Актер ушел из жизни на 86-м году жизни вскоре после выписки из больницы, где он лечился от пневмонии. В январе его перевели в хоспис. Нины

Как сообщает ТАСС, похороны пройдут 1 или 2 февраля. Прощание с артистом планируют провести в Центральном доме кинематографистов. По предварительным данным, артиста похоронят на Троекуровском кладбище, где находится могила его жены Нины, с которой народный артист прожил более 50 лет.

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