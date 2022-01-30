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Съемки сиквела «Джокера» начнутся в 2023 году

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DC Comics

Съемки нового «Джокера» с Хоакином Фениксом начнутся в 2023 году, передает издание Heroic Hollywood со ссылкой на источник в Warner Bros.

По данным источника, кинокомпания получила первый вариант сценария. Официальное название фильма и детали сюжета пока неизвестны.

Сайт DeuxMoi со ссылкой на инсайдера сообщил, что главную женскую роль сыграет Леди Гага. При этом отмечается, что Феникс выступал за то, чтобы эту роль получила Руни Мара.

В октябре прошлого года Феникс в интервью The Playlist выразил готовность к участию в сиквеле фильма «Джокер». Также он заявлял, что не знает, если ли подобные планы у режиссеров и продюсеров.

В 2020 голу портал Mirror сообщал, что Феникс может получить гонорар в размере $50 млн за возвращение к роли Джокера в сиквеле и триквеле блокбастера. Отмечалось, что актер хочет снова сыграть этого персонажа, несмотря на разногласия, возникшие после релиза в прошлом году.

Первая часть «Джокера» вышла в 2019 году и собрала собравшей $1 млрд в прокате.

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