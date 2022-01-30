Богомолов решил стать президентом Аргентины

Режиссер Константин Богомолов заявил, что хотел бы стать президентом Аргентины.

«Осматривая Аргентину, думаю о том, что если и есть у меня политическая амбиция — то это амбиция стать главой Аргентины», — написал он в Instagram.

По словам режиссера, Аргентину нужно сделать процветающей, сильной, консервативной и заодно «забрать» у Британии Фолклендские острова и «подружить» с Россией.

«Чтоб сюда пришел русский бизнес, туризм и просто порядок. Ради такого отдал бы следующие 20 лет жизни. Красивая, просторная, но какая-то бесхозная и словно ждущая сильных энергий страна», — добавил Богомолов.

Ранее журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, на котором ее муж Константин Богомолов рисует граффити против НАТО в Аргентине. Позже режиссер оставил свой автограф под надписью «Долой американскую военщину».