Артисты Мариинки рассказали о вспышке COVID-19

Музыканты оркестра Мариинского театра массово заразились коронавирусом, несмотря на это дирижер Валерий Гергиев планирует поехать с гастролями в Испанию. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Как рассказал журналистам один из музыкантов, вспышка коронавирусной инфекции произошла после выступления в столичном парке «Зарядье», после которого счет заболевших пошел на десятки

«Более 30 человек положительных после сегодняшнего теста. Это еще не все тесты пришли, и не все сделали…», — рассказал журналистам один из музыкантов.

Несмотря на это оркестр заставили играть оперу «Тангейзер» Рихарда Вагнера на сцене «Мариинского-2».

«Гергиев всегда делает, что хочет. Он царь, а мы его крепостные музыканты. У него есть полное ощущение безнаказанности. Он менеджер, он делает деньги. Лишь иногда — творчество», — объяснил мотивы дирижера собеседник издания.

В первых числах февраля оркестр Мариинки должен выступить в Мадриде.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело о получении взятки в отношении бывшей сотрудницы Мариинского театра Инессы Алмазовой.