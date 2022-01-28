Зверев объяснил, почему его оштрафовали за нарушения на выборах

Стилист Сергей Зверев в беседе с РИА «Новости» рассказал, почему, как он считает, его незаслуженно оштрафовали за нарушения на выборах.

Стилиста привлекли по статье 5.17 КоАП РФ «Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума». Максимальный штраф по этой статье составляет 25 тыс. руб. Тверской суд Москвы назначил чемпиону Европы и мира по парикмахерскому искусству штраф размером в 20 тыс. руб.

По словам стилиста, виной всему почтовые задержки. «Кто виноват, что такие расстояния? Кто виноват, что была пандемия, был локдаун?» — рассуждает Зверев, утверждающий, что вовремя подал всю необходимую информацию.

Известно, что Зверев участвовал в выборах в Госдуму от Бурятии, однако проиграл. В ходе своей кампании шоумен неоднократно проводил одиночные пикеты в защиту Байкала и окружающей среды.