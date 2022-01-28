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«Тормози девчонок»: Семенович вспомнила, как ее пытались похитить на дороге

Семенович вспомнила, как ее пытались насильно увезти в баню

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@ann_semenovich/instagram

Певица Анна Семенович в разговоре с Борисом Корчевниковым на программе «Судьба человека» вспомнила, как в 17 лет ее пытались насильно увезти в баню после вечеринки в ночном клубе.

Она рассказала, что отпросилась у матери для того, чтобы сходить с подругой в клуб. Девушки танцевали, после чего поймали такси и планировали поехать домой.

«Вдруг авто, на котором мы ехали, стал подпирать огромный серебристый «Мерседес». Мужчины, сидевшие в иномарке, говорят нашему водителю: «Тормози девчонок! Мы их забираем». Водитель не согласился, на что один из мужчин достал пистолет. «Я сейчас выстрелю тебе в шину, и ты все равно остановишься!» — вспомнила Семенович.

Испугавшись за свою жизнь, водитель остановился, но пообещал девушкам, что успеет привести полицейских, если те потянут время. Семенович удалось изобразить паническую атаку и приступ тошноты, что дало девушкам необходимое время до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

«Нас вытащили из машины эти мужики. До сих пор помню на себе эту лапу. И нам говорят: «Мы сейчас едем в баню». У нас был шок», — призналась певица.

Она подчеркнула, что после этого у нее началась депрессия и сформировалась психологическая травма. После этого случая Семенович боялась встречаться с мужчинами, потому что думала, что они все жестокие.

Ранее телеведущая Ксения Бородина рассказала, как на нее напал вооруженный преступник.

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