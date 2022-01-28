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Андреасян заявил, что не хотел «пиариться» на конфликте с Кудрявцевой

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«Марс Медиа»

Режиссер Сарик Андреасян в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что ему было бы достаточно всего лишь извинения со стороны телеведущей Леры Кудрявцевой.

«Ну они все, поймите, профессионалы скандалов, то есть люди этим живут, это часть шоу-бизнеса — найти скандал и мутузить его вечно. Поэтому я просто не хочу этим заниматься, я даже и не думал, что это дойдет до какой-то такой степени», — заявил Андреасян.

Режиссер сравнил себя с Виталием Калоевым, семья которого погибла в авиакатастрофе. Мужчина убил диспетчера, которого признали ответственным за трагедию. Андреасян подчеркнул, что хотел всего лишь извинений, а не пиара на подобного рода конфликтах.

«Я не преследовал цели пиариться на конфликте такого рода, я этим вообще не горжусь», — резюмировал режиссер.

Речь идет о скандале 2021 года: летом на фестивале «Новая волна» Кудрявцева пошутила про Андреасяна. Она заявила, что в копилке режиссера много фильмов, но мало хороших.

Ранее Андреасян раскрыл подробности о сериале про «скопинского маньяка».

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