Гендиректор «Известий» ответил на обвинения Марины Хлебниковой в скрытой съёмке

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин прокомментировал заявление певицы Марины Хлебниковой о том, что корреспондент издания вел скрытую съемку в ее квартире, представившись сотрудником ГБУ «Жилищник». В беседе с «Газетой.Ru» Тюлин рассказал, что не знает об обвинениях, но он предположил, что артистке это «привиделось».

«Я не знаю. С учетом обстоятельств, которые Марину Хлебникову привели в эту ситуацию, я вообще не уверен, что ей это не привиделось», — сказал он.

Ранее директор Марины Хлебниковой Данила Прайс рассказал «Газете.Ru», что певица написала заявление в полицию после несогласованной публикации изданием «Известия» видеозаписи из ее квартиры. Он отметил, что виновного хотят наказать.

Сама Марина Хлебникова отчитала журналистов в своем Instagram. Она назвала их поступок «абсолютно бесчеловечным» и отметила, что согласия на съемку и публикацию видеоролика не давала, а инцидентом уже занимаются ее юристы. Она добавила, что и несколько лет назад принимала решение не вести публичную жизнь из-за вмешательства в личную жизнь, слухов и домыслов.