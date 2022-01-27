Экранизация игры «Мортал Комбат» получит сиквел

Экранизация популярной игры-файтинга «Мортал Комбат» 2021 года получит сиквел, сообщает Variety со ссылкой на решение студий New Line CInema и Warner Bros.

Сценарием новой экранизации займется Джереми Слейтер — автор сценария сериала «Лунный рыцарь» студии Marvel.

Дата премьеры нового фильма пока неизвестна, как и то, будут ли переподписаны договоры с сыгравшими в предыдущей части артистами. При этом еще в апреле 2021 года актер и спортсмен Джо Таслим, исполнивший роль Сабзиро в новой экранизации видеоигр «Мортал Комбат», в подкасте Just for Variety признался, что его контракт со студией Warner Bros. рассчитан на пять фильмов.

Решение в студии обещали принять, опираясь на кассовые сборы фильма Саймона Маккуойда.