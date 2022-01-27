«Просят в долг»: Дубовицкая пожаловалась на недостаток финансов у звезд «Аншлага»

Ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая в разговоре с «Собеседником» призналась, что многие комики вынуждены просить у нее деньги в долг из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией.

«У юмористов дела такие же, как и во всей стране: коронавирус. У моих артистов сейчас мало концертов и это, конечно, сказывается не лучшим образом. А артисты за съемки в «Аншлаге» ничего не получают. На что они живут? Как-то выкручиваются. У меня, бывает, просят в долг», — отметила Дубовицкая.

Она сравнила артистов из «Аншлага» со спортсменами, которые теряют форму, когда перестают готовиться к соревнованиям. Дубовицкая призналась, что многие юмористы испытывают стресс из-за пандемии и отсутствия работы.

«И не только потому, что концерты — это деньги, а потому что это — их жизнь. Отнимите концерты и считайте, что артист больной уже», — резюмировала она.

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