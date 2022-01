Чак Паланик отреагировал на изменение концовки «Бойцовского клуба» в Китае

Американский писатель Чак Паланик в беседе с изданием TMZ одобрительно высказался о китайской версии концовки фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб».

По словам Паланика, его смешит, что в США обеспокоены цензурой в Китае, поскольку «дома» его книги долгое время запрещали — в частности, в штате Техас.

Кроме того, обратил внимание литератор, китайская версия финала оказалась ближе к тому, как в действительности заканчивается его роман. Он также рассказал, что в некоторых странах концовки его книг меняли так, чтобы они были больше похожи на версию Финчера.

В версии китайских стриминговых сервисов картина заканчивается титрами, сообщающими, что главный герой и полиция разминировали заложенные бомбы, а персонаж Эдварда Нортона лег в психиатрическую лечебницу.

Сцены со взрывами под песню Where Is My Mind группы Pixies в китайском финале нет. В оригинальном романе Чака Паланика взрывов действительно нет, поскольку при закладывании бомбы была совершена ошибка.