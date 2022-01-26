Меньшиков ответил режиссеру Долину на обвинения в краже спектакля

Художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков записал открытый ответ режиссеру Олегу Долину, возмущенному тем, что его отстранили от работы над спектаклем, готовящемся к премьере в театре.

По словам Меньшикова, расторжение договора с театром было основано на соглашении сторон, а от компромисса Долин отказался. «Также было предложено найти компромисс в отношении авторства спектакля. Никто не умалял, не ставил под сомнение твое авторство», — сказал Меньшиков.

Также худрук заявил, что спектакль в том виде, в каком его представил Долин, нельзя было показывать зрителю — а об отмене не могло быть речи. «Какому художественному руководителю какого театра придет в голову идея отменить за два месяца спектакль, в котором заняты Александр Петров, Стася Милославская, Александра Бортич, Антон Лапенко, Олег Меньшиков — ведущие артисты театра Ермоловой?» — задался вопросом артист, оценив возможные убытки от отмены в 32 млн руб.

Утверждения Долина о том, что Меньшиков украл у него спектакль, худрук высмеял. «Украл бы что-нибудь более талантливое», — заверил он.

Помимо этого, размышления Долина о скандалах в театре, которые якобы должны были насторожить режиссера, худрук назвал низостью и подлостью. «Для меня ты нерукопожатен», — заключил он.

Ранее Долин заявил, что Меньшиков рассказал ему об увольнении по смс.