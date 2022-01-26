Старшие дочери Доренко судятся с его вдовой из-за наследства

Старшие дочери ведущего Сергея Доренко, погибшего в 2019 году, судятся с его вдовой Юлией из-за наследства, сообщает «СтарХит».

Старшая из дочерей, Екатерина, подала первый иск спустя три месяца после смерти журналиста. Она заявляла, что подпись отца в завещании, составленном еще в 2014 году, где Сергей все оставляет последней жене, поддельная. Тогда он завещал Юлии дом в Подмосковье, элитную квартиру с видом на Кремль в Доме на Набережной стоимостью более 30 млн руб., а также счета в банках.

После полутора лет тяжб суд отказал Екатерине в требованиях. В январе 2022 года в Замоскворецкий суд Москвы поступил еще один иск, от Ксении Доренко. В ответчиках значится одна из дочерей журналистка от последнего брака, 11-летняя Варвара Доренко, интересы которой представляет мать. Оспаривается завещание матери Доренко. «Единственным наследником всего имущества Доренко Т.И., принадлежащего ей на момент смерти, является несовершеннолетняя Доренко В.С. Истец считает, что Татьяна Ивановна была недееспособна в момент подписания завещания», — рассказали в пресс-службе Замоскворецкого суда.

Первое заседание по новому иску состоится 14 февраля, в числе ответчиков значится заверявшая документ нотариус.

Известно, что после развода Сергей Доренко оставил бывшей жене и троим детям все совместно нажитое имущество, включая четыре квартиры в Минске, две квартиры в Москве, дома в Барвихе и на Николиной Горе. Экс-супруга Марина все равно подала на раздел имущества, в результате чего уже после смерти Доренко отсудила у вдовы половину денежных средств на ряде счетов, машину и долю в уставном капитале одной из компаний.

Известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая 2019 от разрыва аорты прямо за рулем мотоцикла. Он не дожил до 60-летнего юбилея чуть более пяти месяцев.