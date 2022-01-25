Канье Уэст попросил Ким Кардашьян не мешать ему общаться с детьми

Рэпер Канье Уэст в интервью для Hollywood Unlocked предупредил свою бывшую возлюбленную Ким Кардашьян, что не стоит препятствовать его общению с детьми.

«Ты можешь делать все, что угодно. Можешь выступать на SNL и шутить там обо мне. Можешь распускать обо мне слухи. Но никогда не манипулируй моими детьми. Все будет по закону, детка», — заявил Уэст.

На подобные заявления рэпера подтолкнул инцидент, связанный с празднованием дня рождения его сына Чикаго. Кардашьян не позвала Уэста на торжество и даже не сказала, где будет проходить праздник. Рэпер признался, что получил нужную информацию от возлюбленного Кайли Дженнер, рэпера Трэвиса Скотта.

«Я благодарен Трэвису Скотту, ведь это он сказал, куда мне нужно ехать. Меня какое-то время не пускала охрана, несмотря на то, что я говорил, что я отец Чикаго. Спасибо Трэвису, что он помог мне быть рядом с моей семьей в тот день», — подчеркнул Уэст.

Канье Уэст до сих пор переживает тяжелый для него процесс развода с Ким Кардашьян. Несмотря на то, что бизнесвумен официально подала на развод в феврале прошлого года, супруги продолжают подогревать интерес аудитории к своим отношениям. В недавнем треке «My Life Was Never Easy» он косвенным образом намекнул, что хотел бы свести счеты с новым возлюбленным Кардашьян.

Ранее Канье Уэст избил фаната в Лос-Анджелесе.