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Жена Джигана ответила на вопрос о заработке

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samoylovaoxana/Instagram

Блогер Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), заявила в Instagram-stories, что может потратить большое количество денег на путешествия и отдых, так как много зарабатывает.

«Я знаю, что есть те, кого раздражает наш отдых и все такое. Но большинство с удовольствием наблюдает и путешествует с нами. Откуда столько денег на путешествия? Ответ, казалось бы, очевиден. Я много зарабатываю. Основное правило моего мышления — получать максимум удовольствия от жизни», — подчеркнула Самойлова.

Она добавила, что собирается вернуться из отпуска на Багамах в конце января. При этом блогер предположила, что планы могут измениться, если в России объявят локдаун из-за коронавируса. Кроме того, Самойлова рассказала, что оплачивает двум няням полное проживание и обычную зарплату.

«Смогла бы я добиться всего, что у меня есть, не будь я прежде всего женой Джигана? Абсолютно точно — да!» — заключила Самойлова.

Ранее Самойлова рассказала, как крокодил чуть не съел их гида.

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