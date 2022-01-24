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Новый «Человек-паук» стал шестым самым кассовым фильмом в истории кино

Картина «Человек-паук: Нет пути домой» собрала рекордные $1,691 млрд

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Columbia Pictures Corporation/Marvel Studios Inc.

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» стал шестым среди самых кассовых картин в истории кино, передает Variety.

Это был третий фильм, в котором в роли Питера Паркера снялся Том Холланд. Его мировые сборы перевалили через $1,691 млрд, позволив картине «Человек-паук: Нет пути домой» обогнать фильм 2019 года «Король Лев» с $1,662 млрд и «Мир Юрского периода» (2015) с $1,67 млрд.

Премьера фильма в России состоялась 15 декабря 2021 года. Главный герой, Питер Паркер, пытается наладить свою жизнь после того, как миру раскрыли тайну личности Человека-паука. Также в главных ролях в новом «Человеке-пауке» снялись Эндрю Гарфилд, Бенедикт Камбербэтч, Зендая и др.

В России за время проката новый «Человек-паук» собрал 2,849 млрд руб., став самым кассовым фильмом студии Marvel в стране.

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