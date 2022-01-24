Дирижера Виктора Лебедева обвинили в домогательствах

Несколько учениц обвинили в домогательствах народного артиста Виктора Лебедева, сообщает Telegram-канал Baza.

Девушки собрали доказательства харассмента со стороны 73-летнего дирижера Челябинского государственного народного оркестра «Малахит». Они утверждают, что заместитель Лебедева работает в музыкальной школе и отправляет учащихся к начальнику «на прослушивание», где дирижер якобы дает место в своем оркестре через близость.

Одна из студенток музыкальной школы пришла на такое «собеседование» с диктофоном и предоставила запись, в которой мужской голос предлагает ей обняться и «сделать приятное». После этого девушка пожаловалась в региональный Минкульт, однако там якобы отказались разбираться, сославшись на то, что Лебедев «соответствует квалификационным требованиям».

Ранее Садальский осудил «неадекватных старушек» за воспоминания о домогательствах.