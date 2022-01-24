Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Перечислены самые часто ломающиеся у россиян смартфоны 17:04
Порошенко не сдал загранпаспорта вопреки решению суда 17:04
Журова уверена, что украинские спортсмены внутри протестуют против решения Минспорта 17:03
Двадцать боевых судов Балтийского флота вышли на учения в море 16:59
В Крыму прокомментировали отставку главкома ВМС Германии 16:54
Член СПЧ Каляпин сообщил об угрозе своей безопасности после заявлений Кадырова 16:54
Иммунолог Крючков объяснил, почему «омикрон» не станет последним штаммом... 16:50
Суд арестовал подростка, убившего семью под Омском 16:50
В ЕС раскрыли план по подготовке украинских военных 16:49
В сборной Норвегии по лыжным гонкам зафиксировали случай заражения COVID-19 16:45

Дирижера Виктора Лебедева обвинили в домогательствах

Ученицы народного артиста Лебедева заявили о приставаниях дирижера

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кадр из видео/Orchestra Malachite/Youtube

Несколько учениц обвинили в домогательствах народного артиста Виктора Лебедева, сообщает Telegram-канал Baza.

Девушки собрали доказательства харассмента со стороны 73-летнего дирижера Челябинского государственного народного оркестра «Малахит». Они утверждают, что заместитель Лебедева работает в музыкальной школе и отправляет учащихся к начальнику «на прослушивание», где дирижер якобы дает место в своем оркестре через близость.

Одна из студенток музыкальной школы пришла на такое «собеседование» с диктофоном и предоставила запись, в которой мужской голос предлагает ей обняться и «сделать приятное». После этого девушка пожаловалась в региональный Минкульт, однако там якобы отказались разбираться, сославшись на то, что Лебедев «соответствует квалификационным требованиям».

Ранее Садальский осудил «неадекватных старушек» за воспоминания о домогательствах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть