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«Бывший в прошлом»: Айза оценила откровенные фото Ким Кардашьян

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Блогер Айза опубликовала в Instagram-stories фотографию Ким Кардашьян в купальнике и предположила, что та выложила такой снимок потому, что больше нет «бывшего», который мог бы это запретить.

«Когда бывший в прошлом, и никто не запрещает выкладывать такие фотки. Ким тоже баба», — заявила Айза.

По ее мнению, жизнь можно назвать хорошей, если больше не приходится выкладывать stories ради того, чтобы их посмотрел один конкретный человек.

Недавно Айза сменила фамилию бывшего мужа, рэпера Гуфа (Алексей Долматов) на новую: теперь блогера зовут Айза Лилуна-Ай. Девушка говорила, что больше не хочет делить свою фамилию с «фриками». Она также отказалась от идеи вернуть свою девичью фамилию, чтобы «не позорить родственников».

Айза и Гуф поженились в 2008 году. Через шесть лет супруги развелись после череды скандалов. Со вторым мужем, бизнесменом Дмитрием Анохиным, Айза сыграла свадьбу в 2015 году, но через пять лет брак распался. Сам рэпер недавно женился на Юлии Королевой.

Канье Уэст до сих пор переживает тяжелый для него процесс развода с Ким Кардашьян. Несмотря на то, что бизнесвумен официально подала на развод в феврале прошлого года, супруги продолжают подогревать интерес аудитории к своим отношениям. В недавнем треке «My Life Was Never Easy» он косвенным образом намекнул, что хотел бы свести счеты с новым возлюбленным Кардашьян.

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