Внук Довлатова получил сертификат о вакцинации от COVID-19 после жалоб матери

Внук писателя Сергея Довлатова Михаил Балдин получил сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, без которого его не пускали в вуз.

Документ опубликован на портале радиостанции «Говорит Москва».

До этого мать Михаила Балдина Александра жаловалась в соцсетях, что сертификат сына отсутствует на портале mos.ru. Она объясняла, что молодому человеку без этого документа запретили посещать очные занятия в вузе.

При этом Михаил Балдин привился от коронавируса — процедуру он прошел во 2-м филиале столичной поликлиники № 109.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев рассказал, что без ревакцинации от COVID-19 люди почти не имеют антител к «омикрону». «Люди, которые не прошли ревакцинацию, практически не имеют антител к «омикрону». По крайней мере, о привитых РНК-вакцинами известно, что уровень антител к «омикрону» примерно в 30 раз ниже, чем к уханьскому штамму», — сказал специалист.