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Внук Довлатова получил сертификат о вакцинации от COVID-19 после жалоб матери

Внука Довлатова не пускали в вуз без сертификата о вакцинации от коронавируса

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sergeidovlatov.com

Внук писателя Сергея Довлатова Михаил Балдин получил сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, без которого его не пускали в вуз.

Документ опубликован на портале радиостанции «Говорит Москва».

До этого мать Михаила Балдина Александра жаловалась в соцсетях, что сертификат сына отсутствует на портале mos.ru. Она объясняла, что молодому человеку без этого документа запретили посещать очные занятия в вузе.

При этом Михаил Балдин привился от коронавируса — процедуру он прошел во 2-м филиале столичной поликлиники № 109.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев рассказал, что без ревакцинации от COVID-19 люди почти не имеют антител к «омикрону». «Люди, которые не прошли ревакцинацию, практически не имеют антител к «омикрону». По крайней мере, о привитых РНК-вакцинами известно, что уровень антител к «омикрону» примерно в 30 раз ниже, чем к уханьскому штамму», — сказал специалист.

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