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МакSим выиграла суд против отца своего ребенка

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Осторожно: Собчак/YouTube

Певица МакSим (Марина Максимова) выиграла дело против отца своей старшей дочери Александры, звукорежиссера Алексея Луговцова. По решению суда девочка теперь будет официально жить с матерью, передает StarHit.

«После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины в полном объеме», — рассказал источник в Жуковском городском суде.

Представитель Максимовой отказался комментировать данную информацию, сославшись на конфиденциальность соглашения с доверителем. Неизвестно, будет ли певица взыскивать алименты с Луговцова через суд.

МакSим устроила свадебную церемонию с Луговцовым в 2008 году, однако пара решила не регистрировать брак официально. Через три года у них родилась дочь Александра, которая после расставания родителей осталась жить с матерью.

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