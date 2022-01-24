Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вынесен приговор россиянке, убившей 7-месячную дочь из-за плача 12:27
Фанаты «Зенита» назвали закон о Fan ID антиконституционным 12:24
Армянские СМИ назвали вероятных кандидатов в президенты страны 12:23
В Люксембурге прокомментировали поставки оружия на Украину 12:21
МИД России отреагировал на эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве 12:20
Источник подтвердил утечку данных компании «Алмаз-Антей» 12:18
Глава МИД Дании предупредил Россию о введении «невиданных ранее санкций» 12:18
Лукашенко обвинил США в подталкивании к войне 12:11
МИД Дании призвал Россию отозвать предложения по безопасности 12:05
Депутат Рашкин заявил, что хочет купить живого лося 12:04

«Не ела около недели»: звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь похудела из-за коронавируса

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала о последствиях COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь в Instagram рассказала о похудении после перенесенного коронавируса.

По словам Пынзарь, болезнь лишила ее аппетита. «Пора набирать формы. Не ела около недели почти ничего, болела короной. Попа покинула чат. Ну ничего, украинские корни и турецкие люля-кебаб быстро вернут ее на место», — поделилась с подписчиками она.

Сейчас вес Дарьи составляет 50 кг. Коронавирус она перенесла во время отдыха в Дубае.

Ранее блогерша Анастасия Ивлеева после отпуска в Мексике пожаловалась на плохое самочувствие и предположила, что простудилась. Однако через несколько дней ПЦР-тест показал положительный результат на коронавирус. Ивлеева ранее уже болела коронавирусом: в тот раз она ушла на самоизоляцию и вернулась к работе только после отрицательного ПЦР-теста на COVID.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть