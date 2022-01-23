Директор Хабиба объяснила запрет на въезд в Литву

Литва включила певца Хабиба (Хабиба Шарипова) в число невъездных российских исполнителей. Концертный директор артиста Алена рассказала «Газете.Ru», что включение в «черный список» связано с его гастролями в Крыму.

«Сейчас он в самолете летит обратно. Нас ждали 3000 человек, у нас аншлаг за месяц был. Мы очень расстроены, что политика рулит вместо музыки. Мы живем творчеством, мы не играем в политические игры. Мы просто были в Крыму на гастролях, из-за этого его включили в список. Все. Мы очень расстроены. Очень надеемся, что скоро это все пройдет, и все будет по-другому», — сказала она.

По словам концертного директора Хабиба, несмотря на официальное разрешение министерства культуры Литвы, артиста не пустили в страну.

«Сегодня они летели с пересадкой в Хельсинки, Литва не пустила. Хотя нам дали официальное разрешение от министерства культуры на проведение концерта. Сейчас команда прилетит, и мы будем что-то решать с организатором, потому что мы бы хотели, чтобы концерт состоялся. Мы просто не в курсе политических моментов, которые происходят, что нам нельзя в Литву. Откуда мы это знали? Мы не нарушали никаких законов, мы ничего не нарушали в принципе, просто выступали в Крыму, на территории Российской Федерации. Из-за этого артист попал в «черный список», это ненормально», — пояснила она.

Ранее в МИД Литвы поступили обращения включить в число невъездных российских исполнителей Наташу Королеву и Хабиба Шарипова, концерты которых должны были состояться в стране.