Умерла актриса из фильма «Четыре танкиста и собака»

В возрасте 93 лет скончалась известная польская актриса Барбара Краффтувна, сыгравшая в многосерийном фильме «Четыре танкиста и собака». Об этом сообщила Ассоциация польских артистов сцены в Facebook.

«С большим сожалением и грустью мы прощаемся с Барбарой Краффтувной, которая, оставаясь до последних минут среди своих друзей в Доме художника в Сколимове, скончалась сегодня вечером <...> До свидания, дорогая миссис Барбара! Вы навсегда останетесь в нашей памяти», — заявили в ассоциации.

Актриса родилась 5 декабря 1928 года в Варшаве. Во время войны она обучалась танцам и пантомиме, посещала занятия драматической студии Иво Галла при Старом театре, а в 1946 году вместе с группой студентов уехала в Гдыню, где Галл взял на себя руководство Выбжежским театром. Там же она дебютировала, сыграв роль Рыбачек в пьесе Тадеуша Гайцы «Гомерце и Орхидеи». В 1947 году она сдала заочный актерский экзамен.

Позднее Краффтувна начала снимать в кино. На ее счету участие в 37 кинематографических проектах, в том числе в фильмах «Дело, которое надо уладить», «Дождливый июль», «Пиковый валет», «Сегодня ночью погибнет город» и «Беспокойный постоялец».

За свою карьеру она получила множество наград, включая Орден Возрождения Польши.