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В ГМИИ им. Пушкина появился барбершоп

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В Государственном музее истории искусства им. Пушкина в Москве на один день появился импровизированный барбершоп — сотрудники музея решили поддержать коллег из Нидерландов, где из-за пандемии коронавируса оказались закрыты музеи, но открыты парикмахерские, сообщается на YouTube-канале музея.

«На днях наши коллеги из музеев и других культурных институций Нидерландов нашли остроумный способ отреагировать на очередные ограничения, при которых закрыты музеи, но открыты парикмахерские. Музейные и концертные залы превратились в салоны красоты, где все желающие могут подстричься или сделать маникюр. Мы решили поддержать наших коллег и на один день открыть импровизированный «барбершоп» в зале голландской живописи», — указано на видео.

«Мы знаем, что в Нидерландах музеи практически закрыты не только для публики, но и для научных сотрудников и хранителей. Наши музеи открыты с учетом всем санитарных требований. Надеемся, что в эти трудные времена мы сможем вместе заложить основы будущего сотрудничества. Искусство всегда побеждает», — указано в описании к видео.

Ранее стало известно, что статую Рузвельта демонтируют в Музее естественной истории из-за расизма.

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