Идриса Эльбу рассматривали на роль нового Джеймса Бонда

В списках кандидатов на роль нового Джеймса Бонда фигурировал британский актер Идрис Эльба. Об этом в беседе с Deadline сообщила продюсер 25-го фильма бондианы «Не время умирать» Барбара Брокколи.

По ее словам, многие фанаты хотят, чтобы роль агента 007 воплотил Эльба.

«Мы с Идрисом друзья, и он великолепный актер. Знаете, это было частью обсуждений, но всегда трудно вести диалог, когда кресло занято (роль Джеймса Бонда в фильме «Не время умирать» сыграл Дэниэл Крейг — «Газета.Ru»)», — заявила Брокколи.

Она также указала, что пока не спешит называть замену Крейга.

Ранее Барбара Брокколи рассказала, когда студия EON Productions будет готова выбирать нового актера на главную роль в бондиане вместо Крейга.

Вышедшая в 2021 году картина «Не время умирать» стала пятым и последним фильмом серии для Дэниэла Крэйга (и 25-м для оригинальной «бондианы» в целом). В роли Джеймса Бонда британский актер дебютировал еще в 2006 году — в «Казино Рояль».

Главные роли в ленте Кэри Фукунаги помимо Крэйга исполнили Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Билли Магнуссен, Ана де Армас, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс и другие.