Baza: Леонида Куравлева перевели в хоспис

Актера Леонида Куравлева выписали из Коммунарки, чтобы перевести в хоспис им. В.В. Миллионщиковой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пневмонию у артиста вылечили, но в итоге присвоили паллиативный статус и решили перевести в хоспис.

По данным канала, у Куравлева есть другая, неизлечимая болезнь. В хосписе актер будет находиться под наблюдением врача паллиативной помощи.

Ранее сын актера Леонида Куравлева рассказал о состоянии госпитализированного в Коммунарку артиста. По его словам, переносящему воспаление легких актеру стало лучше, в его состоянии есть положительная динамика.

5 января Леонид Куравлев был экстренно госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у 85-летнего артиста пневмонию, позже артисту провели экстренную операцию на желудке.

До этого сообщалось, что вещи госпитализированного Куравлева забрали из дома престарелых, где он находился в течение нескольких месяцев перед госпитализацией.