Умер комик Луи Андерсон

В Неваде в возрасте 68 лет скончался известный американский комик, актер и писатель Луи Андерсон. Как сообщает издание People, в последнее время он проходил лечение от рака крови.

«У него остались две сестры, Лиза и Шанна Андерсон. Причиной смерти стали осложнения от рака», — сообщил публицист Гленн Шварц, подтвердивший информацию о смерти актера.

Издание отмечает, что за свою карьеру, Андерсон стал одним из самых популярных и любимых американцами комиков, а издание Comedy Central включило его в список «100 самых лучших стэндаперов в истории». Помимо этого, он получил престижную премию «Эмми» в номинации за лучшую роль второго плана за роль в комедийном телесериале «Баскетс» в 2016 году, а также выиграл две «Дневных Эмми» за свой известный на весь мир мультсериал «Жизнь с Луи» в 1997 и 1998 годах.

Помимо актерской карьеры, Андерсон также написал четыре книги, среди которых «Привет, мам! Истории для моей мамы, но вы тоже можете их прочитать!», ставшую бестселлером в США.