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Адвокат Федосеевой-Шукшиной уточнила слухи о переезде актрисы в дом престарелых

Федосеева-Шукшина будет находиться в пансионате, сколько захочет

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НТВ

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник подтвердила в беседе с «Пятым каналом», что артистка находится сейчас в загородном пансионате.

Юрист подчеркнула, что это не дом престарелых, а оздоровительный центр, выбранный по согласованию с дочерью Шукшиной Ольгой. «Абсолютно ее волеизъявление, и когда она устанет там находиться и захочет вернуться домой, мы увидим ее дома. Поэтому я бы к информации о том, что дом престарелых, отнеслась несколько критически», — уточнила Вербицкая-Линник.

По словам адвоката, семья Федосеевой-Шукшиной уже устала от слухов о ее госпитализациях. Мне кажется, что это некорректно и не очень приятно для самой Лидии Николаевны», — сказала юрист.

Одной из причин переезда в пансионат стала болезнь самой Ольги, переживающей, что 83-летней матери опасно находиться с ней в одной квартире. «После этого общение между Ольгой Васильевной и Лидией Николаевной, разумеется, возобновится. По телефону они общаются в ежедневном режиме», — заверила Вербицкая-Линник.

О том, что Федосеева-Шукшина находится в специальном центре, стало известно 21 января.

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