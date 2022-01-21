Семья отправила Лидию Федосееву-Шукшину в центр для пожилых людей

Младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга поместила 83-летнюю мать в центр реабилитации для пожилых людей.

Как пишет издание «Собеседник» со ссылкой на саму Ольгу, в последнее время актриса была не в лучшей форме. «У мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением. Поэтому я и передала мамочку в руки профессионалов. Лечиться амбулаторно ей уже сложно, это сопряжено с рядом проблем. В октябре мама проходила плановое лечение в госпитале Вишневского, но больница есть больница, а в пансионате для пожилых людей более домашняя обстановка и программа реабилитации больше для отдыха, а не для лечения», — объяснила она.

Для пожилых людей там предусмотрены танцы, библиотека. Сейчас Федосеева-Шукшина уже чувствует себя комфортно на новом месте. «Пару-тройку дней мама пробудет в карантинном режиме, а потом ею напрямую займутся врачи-реабилитологи», — рассказала дочь.

Сколько актриса там пробудет, будет зависеть от желания самой Лидии Николаевны.

Ранее сообщалось, что продюсер Бари Алибасов и Федосеева-Шукшина воссоединились после скандала с разводом.