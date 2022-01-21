Названо имя новой солистки Artik & Asti

Певица Севиль Велиева стала новой солисткой группы Artik & Asti. Исполнительница совместно со вторым участником коллектива Артемом Умрихиным уже выпустила первый трек «Гармония», о чем музыканты сообщили в Instagram.

«Я ничего не сжигаю, не испепеляю. Я привык созидать, поэтому я несу историю дальше. Как она будет развиваться, знает только бог, но я буду продолжать делать то, что делал всю свою сознательную жизнь — музыку», — написал Умрихин.

Поклонники Велиевой не упустили случая поддержать певицу и поздравить ее с первым треком в составе Artik & Asti.

«Наша девочка. Как долго мы этого ждали»; «Моя милая, я поздравляю тебя», «Мой родной человек, я нереально горжусь тобой, Севиль. Встречайте новую солистку Artik & Asti», — написали фанаты в Instagram-stories.

Солистка Анна Дзюба покинула дуэт в начале ноября 2021 года. Сейчас она развивает сольную карьеру. О завершении поисков новой солистки Артем Умрихин объявил уже в конце ноября.