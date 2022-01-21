Стало известно, как сейчас выглядит девочка из клипов певицы Sia

Семь лет назад девочка-танцовщица Мэдди Зиглер покорили мир в клипах на песни певицы Sia. Впервые она снялась в видео на композицию Chandelier.

Тогда клип на эту песню собрал два с половиной миллиарда просмотров — рекордное число для того времени.

После совместной работы Sia и ее «маленькая муза» Мэдди Зиглер сохранили дружеские отношения. Звезды сняли вместе девять клипов. Зиглер выступала с Sia на некоторых мероприятиях и даже снялась в первой режиссерской работе исполнительницы.

Танцовщица сильно изменилась с возрастом. Сейчас ей уже 19-лет.

Зиглер имеет актерские амбиции и покоряет Голливуд, о чем свидетельствует лента ее Instagram.

Она уже была задействована в ролях второго плана, но пока главную героиню ей удалось сыграть только в фильме Sia «Мьюзик».