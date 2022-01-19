Ходченкова снялась в откровенной фотосессии

Актриса Светлана Ходченкова снялась в фотосессии для журнала Tatler практически обнаженной: из элементов одежды на ней остались только юбка, туфли и колье.

«Рада с вами поделиться нашей съемкой для февральского «Татлера», — похвасталась Ходченкова в Instagram.

Поклонники актрисы оценили фотосессию по достоинству и осыпали Ходченкову комплиментами: ее назвали Афродитой, авантюристкой, королевой и очень много раз — красавицей.

«Богиня, бесспорно»; «Света ты супер красотка»; «Очень крутая обложка получилась. Вообще в иной стилистике от предыдущих, вау»; «Последняя фотография — огонь», — написали фанаты.

Ранее блогер Ира Смелая снялась для Playboy.