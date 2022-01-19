На мэра Калуги подали заявление в прокуратуру из-за съемок Comedy Club

Журналист Сергей Фадеев подал заявление в прокуратуру на мэра Калуги Дмитрия Денисова из-за съемок сериала Comedy Club, сообщает «Подъем».

Фадеев протестует против перекрытия городских улиц ради съемок юмористического проекта. «Не люблю глупый типа юмор и неграмотных блатных чиновников. А тут они в одной точке сошлись. На мой взгляд, перекрывать улицы ради съемок сериала нельзя. Пусть снимают так, чтобы калужанам ущерба не было», — требует он.

По словам самого Денисова, перекрытия будут локальными, а автор жалобы привлекает к себе внимание. Глава города утверждает, что для города это шанс о себе заявить. «Я не знаю, чем эта жалоба вызвана, кроме как привлечением внимания к собственной персоне. Это точечно будет: на время съемок какая-то часть улицы, может быть, тротуары, будет задействована. Речи о блокировке города для съемки, тем более Comedy Club, не идет», — заверил он.

Съемки комедии «Неличная жизнь» компании Comedy Club Production будут проходить в Калуге до 9 февраля.