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В Москве простились с шоуменом Михаилом Зеленским

Бывшая жена пришла на похороны Михаила Зеленского

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Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На московском Троекуровском кладбище прошла гражданская панихида по журналисту ВГТРК Михаилу Зеленскому, передает РИА «Новости».

Проститься с Зеленским, кроме родных и близких пришли его коллеги Ирада Зейналова, Мария Ситтель и Эрнест Мацкявичюс, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, а также экс-супруга, фигуристка Елена Грушина.

«Есть такие люди, которых любит камера, это не потому, что они красивые или умные, это потому, что они излучают свет. Уход Миши для нашего канала в этом смысле — потеря лучика света… это незаменимая потеря», — сказал на прощании заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор телеканала «Культура» Сергей Шумаков.

Михаил Зеленский умер во время отдыха в Доминикане от сердечного приступа.

В 1999-2001 годах Зеленский вел «Вести» на РТР и «Культуре». Следующие 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». В 2011-2013 годах Зеленский работал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». В конце 2010-х журналист выступал в качестве обозревателя и ведущего на канале «Россия-Культура». Также он преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

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