Звезда «Сверхъестественного» рассказал о тайном проекте Warner Bros.

Актер Дженсен Эклз признался, что работает над проектом студии DC совместно с киноконцерном Warner Bros, передает ScreenRant.

«Я работаю над проектом DC совместно с Warner Bros. и другими хорошими партнерами, за которых я скрестил пальцы. Но опять же я не собираюсь говорить об этом, чтобы не сглазить», — подчеркнул Эклз.

Звезда «Сверхъестественного» уже снимался в проектах про супергероев. Он сыграл тренера Джейсона Тига в четвертом сезоне сериала «Тайны Смолвиля». Помимо этого, Эклз дважды озвучивал мультфильмы про Бэтмена.

Ранее Киану Ривз подтвердил, что сыграет супергероя в проекте Marvel.