Звезда фильма «Курьер» Дунаевский упал пьяным и попал в больницу

Актер Федор Дунаевский был госпитализирован после неудачного падения на улице в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Сообщается, что 52-летний актер сильно ударился головой, когда выходил из такси. Он был пьян и потерял равновесие, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ссадины.

Дунаевский прославился благодаря главной роли в фильме Карена Шахназарова «Курьер», где он сыграл в 16 лет.

5 января Леонид Куравлев был экстренно госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у 85-летнего артиста пневмонию, позже артисту провели экстренную операцию на желудке. Сообщалось, что у Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга.

Ранее сообщалось, что в Москве в возрасте 43 лет скончался актер кино Иван Рудаков. Его отец, режиссер Алексей Рудаков сообщил накануне о госпитализации сына из-за проблем с сердцем и легкими – последствиями перенесенного летом COVID-19. Рудаков-младший сыграл в десятках фильмов и сериалов. У него осталась девятилетняя дочь. Актер увлекался спортом и альпинизмом, однажды он помог спасти неподалеку от Эвереста группу замерзавших туристов.