Сестра Градского заявила о недействительности его брака с Коташенко

Сестра Александра Градского Наталья заявила, что брак музыканта с его женой Мариной Коташенко недействителен, так как она «заставила больного человека жениться на себе». Об этом она сообщила в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

«Вы заставили больного человека жениться на себе, ваш брак вообще недействителен. Какая любовь была, если Саша умер, где она была? Он один умирал. Противно!» — сказала она.

По ее словам, история с ограблением Коташенко — подстава.

«Для меня эта ситуация — позор. Ограбили ее, ага, конечно! Она всегда была в тени мужа», — добавила сестра музыканта.

Ранее адвокат Дмитрий Чипчиу заявил, что вдова певца и композитора Александра Градского Марина Коташенко, которая заявила о похищении 100 млн рублей, вступила в сговор с грабителями.

Журналисты описывают нестыковки в рассказе Коташенко. Во-первых, изначально сообщалось, что преступники подстерегли ее в районе Жедочей, затем утверждалось, что она ехала в сторону Киевского шоссе, а по пути туда нет такой деревни. Во-вторых, нет ни одного свидетеля ограбления. В-третьих, непонятно, почему столь крупная сумма денег хранилась под кроватью. Наконец, странно, что потерпевшая обратилась в полицию не сразу, а спустя семь часов.