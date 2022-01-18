Моргенштерн слетал в баню к другу-немцу в Приднестровье

Скандально известный музыкант Алишер Моргенштерн на днях на бизнес-джете прилетал в Молдавию. По данным источника «Газеты.Ru», артист гостил в приднестровском селе Цыбулевка у своего друга, немецкого IT-предпринимателя Макса Вегнера. Недавно тот отмечал день рождения.

Этому событию Алишер посвятил пост на своей странице в Instagram.

«Летать на джете в баньку это уже классика. С днюхой братец», — написал Моргенштерн и добавил несколько фотографий с полета.

Позже совместное фото с Алишером появилось в соцсетях и у Макса Вегнера. Они стоят на берегу реки Днестр и обнимаются.

Местное агентство «Новости Приднестровья» попыталось получить комментарий у именинника Вегнера, однако тот отказался что-либо говорить о своем звездном госте.

На днях Моргенштерн, который сейчас живет в Дубае, рассказал, что в последнее время его круг общения сильно изменился, и он впервые за долгое время ощутил себя «нищим лохом» в компании более успешных людей.

Из России рэпер уехал в ноябре прошлого года, когда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в интернете. В декабре он выпустил трек «Домой», в котором прокомментировал свой отъезд и ответил Бастрыкину.