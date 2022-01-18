Риелторы рассказали, сможет ли Монеточка заработать на продаже квартиры после скандала с Mash

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), которая намерена продавать свою квартиру в центре Москвы после публикации ее адреса в Telegram-канале Mash, сможет заработать на сделке только если приобретала недвижимость в начале прошлого года или ранее. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«Если квартира под ремонт, вообще убитая напрочь и окна на улицу, то теоретически она может стоить 20 млн, но это нижняя цена. По этому району средняя цена должна быть в районе 350-400 тыс. за квадратный метр, а если мы берем 60 квадратных метров за 20 млн., то это ниже 350 тыс. За этот год ценник в принципе подрос, поэтому все зависит от того, когда она ее покупала. Если она покупала ее, условно, в ноябре месяце, то скорее всего продаст по той же цене. Если пораньше, например в начале года, то за год ценник вырос где-то на 15-20%. Если она будет продавать квартиру, то будет покупать другую, а покупать ее она будет по сегодняшним ценам. Поэтому вряд ли речь идет о выгоде. Скорее всего одни проигрыши, как минимум на сопровождении сделки и риелторских услугах, если она пользовалась ими», — объяснил он.

По мнению Барсукова, известность певицы никак не поможет ей повысить стоимость жилья.

«Тут может быть перенос ликвидности, но не цены. Грубо говоря: «Ой, вы знаете, вы встретитесь на договоре с таким-то человеком». То есть некое знакомство может на ликвидности отразиться, но вряд ли это отразится на цене. Если вы будете покупать квартиру умершей знаменитости, например, если в квартире жил Булгаков, то это одно дело. А другое дело современная певица, у которой молодая аудитория. Переплачивать деньги готовы всегда те, для кого это создает ценность: либо это фанат, либо это вопрос коллекционирования. Ну а потом банально — она же в этой квартире даже не жила. Тот факт, что она ею владела, не создаст цену», — заключил он.

Схожего мнения придерживается риелтор Наталья Перескокова, которая заявила, что фанаты Монеточки вряд ли смогут позволить себе квартиру, которая принадлежала певице.

«К сожалению, наверное, певица Монеточка не настолько известна, чтобы считать ее звездой. Возможно, у нее есть своя целевая молодежная аудитория. Но в данном случае я не думаю, что имя Монеточки повлияет на увеличение стоимости квартиры. Поклонники Монеточки себе не могут такую квартиру позволить. Возможно, она сможет заработать на этом если продажей займется грамотный риелтор, но заработать из-за того, что это ее квартира — сомневаюсь», — сказала она «Газете.Ru».

17 января Telegram-канал Mash опубликовал видео дома в Басманном районе, где, по утверждению журналистов, певица Монеточка приобрела 60-метровую квартиру за 20 млн. рублей.

Позднее певица обвинила редакцию канала в раскрытии ее адреса и назвала это назвала «позорным журналистским поступком». Монеточка опасается преследования и полагает, что теперь ей придется продавать квартиру и искать новое жилье.

Главный редактор Mash Максим Иксанов в переписке с менеджером певицы заявил, что журналисты «любят Лизу как артистку и не хотели ее обижать».