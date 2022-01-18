Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на «удаленку» 14:28
СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве при строительстве стадионов ЧМ-2018 14:24
В Краснодарском крае пьяная компания пытала полицейского в лесу 14:23
«Сказали, что все закончено»: звезда «Сватов» о закрытии... 14:23
В Союзе журналистов Москвы призвали Mash извиниться перед Монеточкой 14:22
Ректор МГУ заявил, что девятилетняя Теплякова оказалась в непростой ситуации 14:21
В «Единой России» объяснили отказ от рассмотрения закона о QR-кодах 14:20
Переводчица спасла Лаврова на переговорах с Бербок 14:18
В Индонезии появится новая столица 14:14
В Гонконге власти призвали сдать около 2000 хомяков из-за COVID-19 14:12

Риелторы рассказали, сможет ли Монеточка заработать на продаже квартиры после скандала с Mash

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), которая намерена продавать свою квартиру в центре Москвы после публикации ее адреса в Telegram-канале Mash, сможет заработать на сделке только если приобретала недвижимость в начале прошлого года или ранее. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«Если квартира под ремонт, вообще убитая напрочь и окна на улицу, то теоретически она может стоить 20 млн, но это нижняя цена. По этому району средняя цена должна быть в районе 350-400 тыс. за квадратный метр, а если мы берем 60 квадратных метров за 20 млн., то это ниже 350 тыс. За этот год ценник в принципе подрос, поэтому все зависит от того, когда она ее покупала. Если она покупала ее, условно, в ноябре месяце, то скорее всего продаст по той же цене. Если пораньше, например в начале года, то за год ценник вырос где-то на 15-20%. Если она будет продавать квартиру, то будет покупать другую, а покупать ее она будет по сегодняшним ценам. Поэтому вряд ли речь идет о выгоде. Скорее всего одни проигрыши, как минимум на сопровождении сделки и риелторских услугах, если она пользовалась ими», — объяснил он.

По мнению Барсукова, известность певицы никак не поможет ей повысить стоимость жилья.

«Тут может быть перенос ликвидности, но не цены. Грубо говоря: «Ой, вы знаете, вы встретитесь на договоре с таким-то человеком». То есть некое знакомство может на ликвидности отразиться, но вряд ли это отразится на цене. Если вы будете покупать квартиру умершей знаменитости, например, если в квартире жил Булгаков, то это одно дело. А другое дело современная певица, у которой молодая аудитория. Переплачивать деньги готовы всегда те, для кого это создает ценность: либо это фанат, либо это вопрос коллекционирования. Ну а потом банально — она же в этой квартире даже не жила. Тот факт, что она ею владела, не создаст цену», — заключил он.

Схожего мнения придерживается риелтор Наталья Перескокова, которая заявила, что фанаты Монеточки вряд ли смогут позволить себе квартиру, которая принадлежала певице.

«К сожалению, наверное, певица Монеточка не настолько известна, чтобы считать ее звездой. Возможно, у нее есть своя целевая молодежная аудитория. Но в данном случае я не думаю, что имя Монеточки повлияет на увеличение стоимости квартиры. Поклонники Монеточки себе не могут такую квартиру позволить. Возможно, она сможет заработать на этом если продажей займется грамотный риелтор, но заработать из-за того, что это ее квартира — сомневаюсь», — сказала она «Газете.Ru».

17 января Telegram-канал Mash опубликовал видео дома в Басманном районе, где, по утверждению журналистов, певица Монеточка приобрела 60-метровую квартиру за 20 млн. рублей.

Позднее певица обвинила редакцию канала в раскрытии ее адреса и назвала это назвала «позорным журналистским поступком». Монеточка опасается преследования и полагает, что теперь ей придется продавать квартиру и искать новое жилье.

Главный редактор Mash Максим Иксанов в переписке с менеджером певицы заявил, что журналисты «любят Лизу как артистку и не хотели ее обижать».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть