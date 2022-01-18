Оперная певица Хибла Герзмава прервала концерт ради фаната и опубликовала в Instagram видеозапись произошедшего.

Концерт оперной дивы проходил в Доме Музыки в Москве. Герзмава заметила, что некий юноша не успел подарить ей цветы, когда ведущий объявил следующую композицию. «Ему пришлось остановиться и встать у стеночки, на что я обратила внимание. Как же я люблю своего зрителя. Спасибо за цветы, за вашу теплоту и абсолютную любовь», — написала певица.

Ранее Герзмава стала участницей инцидента на Патриарших прудах, когда житель дома в этом районе вызвал полицию в ресторан, где отмечала день рождения Рената Литвинова. Москвичу не понравилось, что гости Литвиновой шумят после 23.00. На 55-летии звезды выступали пианист Кирилл Рихтер, певица Земфира и Герзмава.