Опубликовано предсмертное фото не дождавшейся 100-летия актрисы Бетти Уайт

Ассистентка актрисы Бетти Уайт опубликовала в Facebook фото звезды, оказавшееся последним.

Публикацию снимка Кирстен приурочила к 100-летию, которое Бетти отпраздновала бы 17 января. Кадр был сделан 20 декабря 2021 года — за 11 дней до смерти актрисы. «Она сияла, была красивой и счастливой, как всегда. Спасибо всем, кто говорит о ней добрые слова сегодня и всегда, вы делаете мир лучше», — подписала снимок Кирстен.

Перед съемкой актриса нарядилась и накрасилась, видно, что она чувствует себя неплохо. Фотография была сделана за несколько дней до инсульта, ставшего причиной смерти звезды.

Карьера Уайт была самой продолжительной среди женщин на телевидении — она снялась в нескольких шоу за последние восемь десятилетий, начиная с 1939 года. Всего на счету актрисы порядка 115 ролей. Наибольшую известность ей принесла работа в сериале «Золотые девочки» (The Golden Girls, 1985-1992) о трех проживающих вместе в Майами женщинах средних лет.