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Киану Ривз назвал свою любимую песню

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Jordan Strauss/Invision/AP

Актер Киану Ривз на The Late Show with Stephen Colbert ответил на вопросы ведущего о своей любимой песне, фильме и даже запахе.

«Выбрать одну песню? Пусть будет трек Joy Division «Love Will Tear Us Apart», готов слушать его до конца жизни», — заявил Ривз.

Отвечая на вопрос о любимом запахе, актер описал момент, когда прогревается мотор мотоцикла и выделяется специфический аромат прогретого машинного масла. Артист признался, что больше любит собак, чем котов и назвал своей любимой начинкой для сэндвича мед с арахисовым маслом. Любимым фильмом актера стал фантастический блокбастер «Роллербол» 1975 года.

«Знаешь, когда я был ребенком… «Роллербол» с Джеймсом Кааном. В нем было насилие, элемент игры, социальные мотивы. Потрясающе», — подчеркнул Ривз.

Ранее Киану Ривз перечислил свои любимые фильмы.

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