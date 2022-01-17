Появились подробности об ограблении вдовы Градского

В деле о нападении на Марину Коташенко — вдову композитора и музыканта Александра Градского — появилась версия, сообщает mk.ru со ссылкой на правоохранителей.

Возможно, к ограблению причастна прислуга. После смерти Градского вдова не впускала никого в квартиру, лишь работавшие в доме люди знали, что Коташенко перевезла деньги из квартиры в Москве в загородный дом.

Ранее в Московской области трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Марины Коташенко, подсели к ней с оружием и заставили вернуться домой. Там преступники забрали у нее деньги — 100 млн рублей. Пострадавшая обратилась в полицию спустя несколько часов после произошедшего.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Разбой» после нападения. Ход и результаты расследования данного дела поставлены на контроль прокуратуры Подмосковья.