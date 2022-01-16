6 шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 11.01—17.01

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
«Архив 81» — 1 сезон
Хоррор, вдохновленный подкастом в жанре «найденной пленки». В центре сюжета — архивист, который занимается реставрацией поврежденных записей и обнаруживает себя посреди загадочной истории, как-то связанной с сатанинским культом.
Где смотреть: Netflix
«Журналистка» — 1 сезон
Многосерийная реинкарнация японского драматического триллера про дотошную репортершу, которая расследует коррупцию в правительстве.
Где смотреть: Netflix
«Пространство» — 6 сезон
Финал саги по мотивам сай-фай-цикла о колонизации Солнечной системы и заговоре вселенского масштаба.
Где смотреть: Amazon Prime Video
«Следом за жизнью» — 3 сезон
Заключительный выпуск драмеди Рики Джервейса, где комик играет безутешного вдовца, объявившего миру моральную войну.
Где смотреть: Netflix
«Станция одиннадцать» — 1 сезон
Нашумевшая экранизация научной-фантастики про постапокалипсис глазами странствующей театральной труппы.
Где смотреть: more.tv
«Шершни» — 1 сезон
Фем-версия «Повелителя мух», где школьницы-футболистки выживают в глухих лесах после авиакатастрофы.
Где смотреть: «Амедиатека»