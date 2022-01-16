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Gazeta.Ru
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6 шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 11.01—17.01

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Pacesetter Productions

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

«Архив 81» — 1 сезон

Хоррор, вдохновленный подкастом в жанре «найденной пленки». В центре сюжета — архивист, который занимается реставрацией поврежденных записей и обнаруживает себя посреди загадочной истории, как-то связанной с сатанинским культом.

Где смотреть: Netflix

«Журналистка» — 1 сезон

Многосерийная реинкарнация японского драматического триллера про дотошную репортершу, которая расследует коррупцию в правительстве.

Где смотреть: Netflix

«Пространство» — 6 сезон

Финал саги по мотивам сай-фай-цикла о колонизации Солнечной системы и заговоре вселенского масштаба.

Где смотреть: Amazon Prime Video

«Следом за жизнью» — 3 сезон

Заключительный выпуск драмеди Рики Джервейса, где комик играет безутешного вдовца, объявившего миру моральную войну.

Где смотреть: Netflix

«Станция одиннадцать» — 1 сезон

Нашумевшая экранизация научной-фантастики про постапокалипсис глазами странствующей театральной труппы.

Где смотреть: more.tv

«Шершни» — 1 сезон

Фем-версия «Повелителя мух», где школьницы-футболистки выживают в глухих лесах после авиакатастрофы.

Где смотреть: «Амедиатека»

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