Скончался фотограф Стив Шапиро, снимавший Дэвида Боуи, Роберта Де Ниро и Марлона Брандо

Скончался американский фотограф Стив Шапиро. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Мужчина ушел из жизни в возрасте 87 лет.

«Стив скончался прошлой ночью в состоянии покоя и чуда», — говорится в посте.

Шапиро учился своему ремеслу у влиятельного фотографа времен Второй мировой войны Уильяма Юджина Смита. С 1961 году стал работать внештатным фотографом. Его работы публиковались в таких журналах, как Life, Vanity Fair, Newsweek, Time, Sports Illustrated и Paris Match.

В 1960-х делал политические фотографии. Так, Шапиро заснял основные моменты движения за гражданские права и сопровождал Роберта Фрэнсиса Кеннеди в ходе его президентской компании.

В конце 1960–1970-х он фотографировал в основном на съемочных площадках фильмов. Он снимал бэкстейджи съемок «Крестного отца», «Китайского квартала», «Таксиста» и «Полуночного ковбоя». Он запечатлел Дэвида Боуи, Роберта Де Ниро, Марлона Брандо и других звезд кино и музыки.

Ранее стало известно о смерти звездного фотографа и режиссера клипов Дэвида Боуи Мика Рока.