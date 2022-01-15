Народная артистка России Татьяна Малягина сломала руку по дороге в Театр на Васильевском

Народная артистка России Татьяна Малягина сломала руку по пути в Театр на Васильевском в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

В этот день 67-летняя актриса должна была сыграть в спектакле «Идиот», однако по дороге в театр она поскользнулась и неудачно упала, сломав руку. Малягину отправили в больницу и наложили ей там гипс. В настоящее время артистка идет на поправку, однако в ближайший месяц выступать не сможет, сообщили в пресс-службе Театра на Васильевском.

Руководитель драматического «Театра на Васильевском» Владимир Словохотов рассказал, что в связи с произошедшим в ближайшее время зрители не смогут увидеть постановку «Как Зоя гусей кормила», где Малягина играет главную роль.

«Ситуация очень неприятная. В городе происходит беспредел. Будем разбираться и выяснять, где именно она упала и кто там ответственный. У нее полтела в гипсе, и минимум на месяц наш театр остался без народной артистки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российский певец Александр Буйнов упал с лестницы и был доставлен в больницу в результате полученной травмы. Как рассказал сам артист, после падения ему пришлось в срочном порядке ехать в медучреждение.