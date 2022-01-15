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Семилетняя россиянка попала в топ богатейших YouTube-блогеров

Forbes: семилетняя блогерша Радзинская заработала за 2021 год свыше 2 млрд рублей

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likenastya/instagram.com

Американский журнал Forbes включил семилетнюю россиянку Анастасию Радзинскую в топ-10 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Девочка оказалась на шестом месте в списке благодаря своему каналу Like Nastya.

Так, заработок уроженки Краснодарского края за 2021 год составил $28 млн (порядка 2 млрд 72 млн рублей).

Девочка была включена в этот рейтинг уже в третий раз. В 2020 году она заняла седьмое место.

По данным издания, за год Радзинская увеличила свой доход на $10 млн. С тех пор число подписчиков ее канала выросло до 87,5 млн. Блогерша продала свои старые видео Spotter, одному из крупнейших независимых владельцев контента на YouTube. При этом она сохранила возможность владения своими новыми видео на хостинге. Также ребенок вместе со своими корпоративными менеджерами развивала продажи линейки собственных товаров и NFT-коллекции.

Первое место в списке занял блогер MrBeast с доходом в $54 млн. На второй строчке находится Джейк Пол, который заработал $45 млн.

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