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Болдуин отдал свой телефон властям для расследования гибели оператора

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@alecbaldwininsta/@halynahutchins/Instagram

Американский актер Алек Болдуин, который случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Раст», отдал свой телефон властям в рамках расследования по этому делу, передает телеканал NBC News, ссылаясь на его адвоката Аарона Дайера.

По его словам, артист добровольно передал гаджет властям, чтобы они могли завершить свое расследование.

«Но дело не в его телефоне, в нем нет ответов», — заявил защитник.

Он также отметил, что Болдуин «ни в чем не виноват».

Юрист добавил, что главный вопрос, на который необходим ответ, — это как боевые патроны попали на съемочную площадку.

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